Украинский эксперт-энергетик едва не заплакал на руинах киевской ТЭЦ 

Энергетические объекты украинской столицы в ходе последних ударов получили крайне серьезные повреждения.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога ProUA заявил директор киевского центра исследований энергетики Александр Харченко.

«Давайте будем честными, потому что те повреждения, которые случились сейчас, они крайне болезненны. И, честно, в пятницу утром, я смотрел на развалины, оставшиеся от ТЭЦ, и думал: вернется ли вообще тепло?», – переживал укро-эксперт.