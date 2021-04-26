Украинский эксперт пришел в ужас от возможностей российских ракет

26.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия может, не покидая Севастопольской бухты, наносить удары на тысячи километров по всей территории Украины и даже по странам НАТО.

Об этом в эфире пропагандистского ресурса «Крым. Реалии», финансируемого за счет Госдепартамента США, заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, только шесть новейших подлодок в Крыму, вооруженных крылатыми ракетами «Калибр», несут большой боекомплект и прямо угрожают Украине.

«Нет, это не бряцание оружием. Это шесть новых подводных лодок. У них в одном залпе до двухсот ракет, в том числе «Калибр». Эти ракеты могут наносить удары за тысячу, а то и за две тысячи километров. Из Крыма ими можно наносить удары по всей территории Украины. И не только Украины. Фактически и по странам НАТО», – заявил Самусь.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, что США от российских ракет за океаном не спрятаться.

Также военный обозреватель Сергей Вальченко подчеркнул, что российская армия способна первым же ударом уничтожить остатки украинской авиации и вывести из строя командные пункты ВСУ, и для этого ей не нужно заходить на территорию Украины.