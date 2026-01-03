Украинский эксперт: Возможная роль Буданова – подготовка ухода Зеленского

Игорь Шкапа.  
03.01.2026 19:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 625
 
Дзен, Колониальная демократия, Политика, Украина


Украинскому диктатору Владимиру Зеленскому крайне не просто далось решение о назначении главой своего офиса уже бывшего начальника военной разведки Кирилла Буданова (в РФ признан террористом).

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Константин Бондаренко, покинувший родную страну.

Украинскому диктатору Владимиру Зеленскому крайне не просто далось решение о назначении главой своего офиса...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Владимир Зеленский согласился на назначение Кирилла Буданова, более того, он пошёл на целый ряд тех шагов, которые самому ему, очевидно, давались достаточно тяжело. Например, увольнение в этот же день главы погранслужбы Дейнеки, который был человеком Ермака, который верой и правдой служил Ермаку и Зеленскому, но который находился в конфликте с Будановым», – сказал эксперт.

По его словам, Дейнеко неоднократно игнорировал требования Буданова позволить пересечь границу тем или иным людям. Политолог не исключает, что назначение Буданова может свидетельствовать о том, что «Зеленский, в принципе, готовится к сдаче своего поста», а новый глава Зе-офиса будет способствовать уходу диктатора со своей должности.

«Вполне возможно, что Буданов является как раз человеком, который может дать определённые гарантии Зеленскому, если тот добровольно покинет свой пост. И дальше уже именно на Буданова может лечь ответственность и за процесс мирных переговоров, и за процесс постепенного перехода Украины из-под под влияния Великобритании под влияние США», – полагает Бондаренко.

Он говорит, что в этом случае мы имеем дело с «американской игрой», которая может привести к определенным изменениям на Украине, которые «не будут лежать в конституционной плоскости».

«А Буданов может стать как раз центральной ключевой фигурой, таким себе руководителем, нельзя сказать временного переходного правительства, но именно в его руках может быть сосредоточена власть в ближайшее время. И именно он будет решать вопрос, будут или не будут выборы, кто будет президентом Украины, и как будут проходить дальше события», – резюмировал политолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить