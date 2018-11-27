Украинский флот закончится после потери флагманского фрегата

27.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Если бы украинские катера и буксир, пытавшиеся прорваться в в Азовское море, были потоплены, Запад ввел бы новые антироссийские санкции.

Такое мнение в комментарии “Московскому комсомольцу” высказал заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, отвечая на вопрос, грозят ли России новые санкции после инцидента в Керченском проливе и что предпримет Украина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Если бы Россия утопила украинские корабли, Запад наверняка ввел бы новые санкции. Без этого повод выглядит сомнительным. Скорее всего, Киев продолжит дестабилизировать ситуацию, ища новые возможности для ограничения экономических возможностей Москвы. Тем более что уже подготовленные в США, но еще не внесенные антироссийские санкции являются очень тяжелыми”, – сказал Суздальцев.

При этом он указывает, что возникает вопрос, какие суда Киев сможет использовать для дальнейших провокаций.

“Например, в следующий раз мы можем задержать «Гетмана Сагайдачного», но на этом украинский флот кончится. Причем в таких случаях после задержания корабли, как правило, подлежат конфискации”, – предупреждает эксперт.

По его словам, во взаимоотношениях между Россией и Украиной принципиально ничего не меняется.

“Киев пытался провести свои корабли вне графика, лоцмана и так далее. Даже в рамках соглашения о совместном использовании Азовского моря делать этого было нельзя. Украинские власти утверждают, что воюют с Россией, поэтому не обязаны спрашивать у Москвы разрешения, но 23 сентября 2018 года украинские военные катера запросили разрешение на проход и получили его”, – напомнил Суздальцев.

Если это произойдет, в регионе разразится серьезный международный конфликт. Дело в том, что граница территориальных вод России и Украины до сих пор не обозначена. При этом Крым не признан частью России, что еще больше усложняет ситуацию.

Напомним, в минувшее воскресенье украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

Читайте также: «Куда мы поперлись? Где «Гетман Сагайдачный?!» – истерика в украинском эфире.