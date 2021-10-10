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10.10.2021 12:37 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Россия, Скандал, Украина
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Украинский генерал: Кто давал разрешение на прослушивание посла России?

Новости УкраиныДело о госизмене лидера партии ОПЗЖ олигарха Виктора Медведчука развалится в суде. Об этом...

Дело о госизмене лидера партии ОПЗЖ олигарха Виктора Медведчука развалится в суде.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА, генерал-лейтенант Геннадий Москаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цель этого всего спектакля перебить негатив на пана Зеленского, Баканова, Шефира по офшорным компаниям», – сказал Москаль.

В студии показали сюжет с брифинга генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова, на котором Медведчуку было объявлено подозрение в государственной измене.

Там были представлены фрагменты прослушки, где представители Украины и российской стороны обсуждают вопросы поставок угля из ЛДНР в обмен на наличные деньги, которые должны быть переданы в республики из Мариуполя.

«Эти плёнки уже гуляют, по третьему разу их показывают. По уголовному процессуальному кодексу Украины, во-первых, должно быть разрешение суда на прослушивание. Что разрешение давал суд на прослушивание посла РФ Зурабова или Козака, заместителя главы администрации президента РФ, или Суркова – помощника? Явно, что судом не будут приняты эти доказательства как допустимые, это уже всё», – заявил украинский генерал.

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