Украинский генерал объявил ошибкой блокаду Донбасса

05.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Блокада Донбасса – это ошибка украинской власти, которая привела к тяжелым последствиям.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-глава Донецкой ОГА, бывший командующий Внутренних войск Александр Кихтенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кихтенко призвал отменить блокаду и начать выплату пенсий на Донбассе.

«Я категорически против блокады временно оккупированной территории, которую мы временно не контролируем. Я считаю, что это наши люди, наша территория и мы не должны от них отгораживаться, а наоборот. Мы должны давать и лекарства, выплачивать и пенсии, мы должны были давать образование молодым людям и мы должны давать украинские паспорта. Но решение СНБО – блокада, и на сегодняшний день мы имеем тяжелые последствия», – заявил Кихтенко.

Ранее Кихтенко заявил, что Украина должна садиться за стол переговоров с Россией и искать компромиссы по Донбассу.

Также он подчеркнул, что Верховная рада восьмого созыва, депутатский корпус которой состоял из участников Евромайдана, боевиков АТО и «политзаключенных», была провальной.