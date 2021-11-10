Новости Украины

На Украине система государственного управлении работает по майданному принципу – чиновники не способны на долгосрочное планирование, в обществе царит хаос, и даже президент руководствуется «лайками» в соцсетях.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский пропагандист, главред «Цензора» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что на Украине отсутствует документ об оборонном планировании, у нас отсутствует планирование как таковое. Украина живёт и управляется по модели Майдана, власть по модели Майдана, и я не про патриотизм. К примеру, общение между собой, это не институционные вещи. Армия у нас воюет, как Майдан, это фактически партизанская структура, которая прячется от противника, но особенно от своего руководства. Потому что большая часть операций – уникальная армия, которая прячет свои успехи от своего собственного руководства, которое не в курсе, что происходит на фронте. Так же происходит повсюду», – сказал Бутусов.

Кроме того, журналист отметил, что на Украине не работают государственные институты, а власть руководствуется в принятии решений лайками в соцсетях.

«Мы – хаотичная нация, мы живём в хаосе, и этот хаос у нас упорядочивается исходя из эмоций и рефлексии. Поэтому, когда мы оцениваем какое-то событие, у нас анализ идёт не исходя из документов планирования государственных чиновников, а от того, что все читают Facebook и даже сам президент ищет, что бы сделать, где больше лайков. К сожалению, наша слабость в том, что мы не можем разнообразие мысли и энергию, которая есть в украинском обществе, держать и использовать для государства. Государственные институции у нас не работают, поэтому мы не можем продумывать стратегии на много шагов вперёд», – заключил Бутусов.

Напомним, ранее в Киеве заявили: украинское руководство, не выделяющее достаточно средств на систему здравоохранения и не обеспечивающее больницы даже самым необходимым, совершает геноцид своего народа.

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что после нескольких лет введения санкций против России, заявлений о войне и разрыва экономических связей – украинская власть обнаружила, что экономика нуждается в дополнительных поставках российских энергоносителей, и начала требовать их у России.