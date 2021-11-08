Тимошенко обвинила власть в умышленном уничтожении украинцев

Украинское руководство, не выделяющее достаточно средств на систему здравоохранения и не обеспечивающее больницы даже самым необходимым, совершает геноцид своего народа.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила лидер «Батькивщины» экс-премьер Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что я вижу сегодня в системе здравоохранения – умышленное уничтожение людей. Уже идёт второй год пандемии, даже маленькие дети знают, что людей спасают кислородом. А на Украине нет достаточного количества кислорода», – говорит политик.

«Сегодня происходят ситуации, как в Николаеве, когда родственники вламываются в больницу и требуют подать кислород для матери. Представьте себе, я бы не знаю, как себя вела, если бы моей маме не давали кислород, я бы возможно взяла в руки автомат», – сказала депутат.

Она отметила, что украинцы считают, что их сознательно уничтожают.

«Но как люди оценивают ситуацию с коронавирусом на Украине? Вот, к примеру, опрос группы КМИС, вопрос: «По вашему мнению, на Украине осуществляется или не осуществляется сознательный геноцид украинского народа?». По всей Украине ответили «да» 52,3 процента, а на Донбассе – 60 процентов», – заявила экс-премьер.

«На Украине мудрые люди, которые понимают, что когда так работает система здравоохранения, а деньги на неё выделяются по остаточному принципу – это осознанное убийство людей», – заключила Тимошенко.

Напомним, ранее в Верховной раде заявили, что из-за некомпетентности киевского руководства Украина более чем в два раза отстаёт от среднемировых темпов вакцинации .

Кроме того, в Киеве отметили, что ситуация с лечением коронавируса на Украине усугубляется рядом проблем , в том числе злоупотреблением медицинскими препаратами, самолечением и нехваткой инфекционистов.