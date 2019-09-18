Украинский киндер-премьер попался на вранье

18.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Новый проект украинского бюджета ничем не отличается от бюджетов прошлой власти, поэтому обещания нового премьер-министра Алексея Гончарука о росте ВВП оказались ложью.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от «Батькивщины» Иван Крулько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если проанализировать бюджеты за 2017, 2018 и бюджет, который подан в 2019 году – там нет никаких отличий. Это бюджет, который не подготовлен новой властью, а который перекочевал из прошлой власти, я так это понимаю.

В бюджете на 2020 год предусматривается рост ВВП в 2020 году на 3,3%, в 2021 – на 3,6%, в 2022 году – на 4,1%. У меня возникает вопрос: а где 40% роста ВВП о которых говорил премьер Гончарук, когда его назначили на должность? Мы ожидали, что будет рост на 40%, но этого нет.

Второй вопрос – прожиточный минимум, который влияет на уровень пенсий, минимальных заработных плат, тарифные разряды для работников всей бюджетной сферы. Минимальный прожиточный минимум растет на 62 гривны, хотя, по расчетам того же Кабмина, он должен был составлять 4251 гривну, то есть Кабмин сам говорил, что на поданный в бюджете прожиточный минимум, который в два раза меньше, чем должен быть, люди реально прожить месяц не могут.

Еще один момент – минимальная пенсия, которая с 1 января 2020 года устанавливается 1638 гривен, а по расчетам того же Кабмина, она должна составлять 3094 гривны. Вот и возникает вопрос: это окончание эпохи бедности или продолжение того, почему люди на выборах прошлую власть фактически выгнали и проголосовали за новую власть?», – обратился депутат к залу.

При этом депутат «Оппозиционной платформы – За жизнь» Александр Колтунович отметил, что практически половина нового бюджета Украины будет снова сформирована за счет внешних долгов.

«Это значит, что это бюджеты не развития, а проедания. Для примера, хочу обратить внимание на долговой вопрос. Нам всегда всем рассказывают, что нужно возвращать внешние долги. В 2020 году 438 миллиардов гривен уйдет на обслуживание и возврат предыдущих заемов. Но у нас в доходной части бюджета более 383 миллиарда гривен, и это почти 40% доходной части бюджета формируется, прежде всего, за счет новых заемов, и это наихудшая норма, взятая из предыдущего бюджета», – пояснил он.

Заявления предыдущих спикеров также поддержал нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, выразив недоумение, куда «потерялись» десятки миллиардов бюджетных средств.

«Мы видим очень интересную вещь – сумасшедшее несоответствие между тем, что нам рассказывают, и тем, что на самом деле закладывают. Когда с этой трибуны выступал кандидат в премьер-министры Алексей Гончарук, он фактически назвал только одну цифру в своем выступлении, которую он, как премьер-министр, собирается реализовать. Это рост на 5% ВПП в следующем году, дальше – на 7, а за 5 лет вместе – 40, мы все это слышали. Потом подается проект госбюджета, и там цифра 3,3% роста ВВП.

Может кто-то скажет: какая разница? Уважаемые граждане Украины, эта разница – десятки миллиардов гривен. Куда они исчезли? Почему премьер нам обещает 5%, а потом оказывается, что подает абсолютно другой бюджет?», – возмутился Гончаренко.

Напомним, ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский заявлял, что в проекте Госбюджета Украины на 2019 год бюджете практически не увеличен прожиточный минимум, а это будет значить что новая власть продолжит социальную политику предыдущей.

Также экс-министр экономики Украины Виктор Суслов отметил рост дефицита Пенсионного фонда – сегодня он составляет минимум 15% годового бюджета страны.