Украинский комбат негодует: во Львове признали Крым российским

Украинский комбат негодует: во Львове признали Крым российскимНовости Украины
о Львове местная блогерша объявила Крым российским и раскритиковала боевиков «АТО».
Об этом в своём Telegram-канале заявил экс-глава карательного батальона «Крым» Станислав Краснов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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На опубликованном видео юная блогерша заявляет, что Крым российский и говорит, что не любит ветеранов «АТО».
«У меня знакомый недавно ехал в Москву. Крым – это же Россия. И ему надо было иметь подтверждение, что есть родственники в России, чтобы пустили на границе. Крым – российский. По документам. Вот и всё. И пишите что хотите», – сказала девушка.
«Атошников не люблю, потому что они много о себе возомнили. Вот заходит он в маршрутку, показывает документ: «Я атошник». И что? Пи**уй работать. А бабушка с пенсией должна дать за маршрутку. А он – атошник. Таких людей ненавижу», – отметила блогерша.
От таких слов у Краснова случилась истерика – он заявил, что это элемент «гибридной войны», с помощью которой Россия якобы уничтожает Украину.
«Это «блогерша» из Львова. Ненавидит ветеранов, говорит что Крым-это Россия. Все укладывается в продуманную и планомерную информационную войну против Украины, внутри Украины. Которой нет никакого организованного противодействия», – написал нацист.
Напомним, ранее в городе Каменское (Днепродзержинск) Днепропетровской области местная школьница сожгла флаг Украины.
Кроме того, во Львове признались, что многие украинские артисты и блогеры работают в основном на русскоязычную аудиторию, потому что «мова» сильно сокращает потенциальный рынок и не позволяет заработать в условиях маленькой аудитории.
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