Украинский комбат негодует: во Львове признали Крым российским

01.10.2021 14:49 (Мск), Киев, Тарас Стрельцов

Новости Украины

о Львове местная блогерша объявила Крым российским и раскритиковала боевиков «АТО».

Об этом в своём Telegram-канале заявил экс-глава карательного батальона «Крым» Станислав Краснов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На опубликованном видео юная блогерша заявляет, что Крым российский и говорит, что не любит ветеранов «АТО».

«У меня знакомый недавно ехал в Москву. Крым – это же Россия. И ему надо было иметь подтверждение, что есть родственники в России, чтобы пустили на границе. Крым – российский. По документам. Вот и всё. И пишите что хотите», – сказала девушка.

«Атошников не люблю, потому что они много о себе возомнили. Вот заходит он в маршрутку, показывает документ: «Я атошник». И что? Пи**уй работать. А бабушка с пенсией должна дать за маршрутку. А он – атошник. Таких людей ненавижу», – отметила блогерша.

От таких слов у Краснова случилась истерика – он заявил, что это элемент «гибридной войны», с помощью которой Россия якобы уничтожает Украину.

«Это «блогерша» из Львова. Ненавидит ветеранов, говорит что Крым-это Россия. Все укладывается в продуманную и планомерную информационную войну против Украины, внутри Украины. Которой нет никакого организованного противодействия», – написал нацист.

Напомним, ранее в городе Каменское (Днепродзержинск) Днепропетровской области местная школьница сожгла флаг Украины .

Кроме того, во Львове признались, что многие украинские артисты и блогеры работают в основном на русскоязычную аудиторию , потому что «мова» сильно сокращает потенциальный рынок и не позволяет заработать в условиях маленькой аудитории.