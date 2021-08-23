Украинский летчик рассказал о деградации отечественного авиастроения

Украинский летчик рассказал о деградации отечественного авиастроенияНовости Украины
Обладая в девяностые годы огромным техническим и производственным потенциалом, за тридцать лет Украина умудрилась полностью угробить всю свою авиационную промышленность.
Об этом в эфире интернет-канала «ДНК» заявил, военный летчик, основатель авиаремонтного предприятия УРАРП, депутат Верховной рады IV созыва Анатолий Лёвин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почему на Украине меньше авиакатастроф? Потому что никто не летает, у нас практически отсутствует наша отечественная техника. Есть единичные опытные экземпляры, которые пытается произвести НТК «Антонов», они летают условно. Обратите внимание, скоро будет парад на день независимости, практически вся техника за исключением нескольких экземпляров, вся техника произведена во времена Советского Союза», – сказал специалист.
Кроме того, он отметил, что Украина в советские годы только на Харьковском авиационном заводе выпускала 72 самолёта в год, а с 2016-го не сделала и одного.
«В своё время, только Харьковский завод выпускал полтора самолёта в неделю. В неделю! Каждые две недели они выпускали три самолёта, шесть самолетов в месяц, 72 самолёта в год! А мы с 2016 года не можем произвести ни одного самолёта, имея легендарную авиационную промышленность и будучи страной-разработчиком», – заключил Лёвин.
Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинское авиастроение оказалось на грани исчезновения из-за отказа от кооперации с Россией.
Кроме того, в Киеве отметили, что украинский авиагигант «Антонов» сегодня представляет из себя собрание престарелых инженеров, которым остается лишь скучать по советскому прошлому и совместному с Россией производству.
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