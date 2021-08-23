Украинский летчик рассказал о деградации отечественного авиастроения

23.08.2021 08:17 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Обладая в девяностые годы огромным техническим и производственным потенциалом, за тридцать лет Украина умудрилась полностью угробить всю свою авиационную промышленность .

Об этом в эфире интернет-канала «ДНК» заявил, военный летчик, основатель авиаремонтного предприятия УРАРП, депутат Верховной рады IV созыва Анатолий Лёвин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Почему на Украине меньше авиакатастроф? Потому что никто не летает, у нас практически отсутствует наша отечественная техника. Есть единичные опытные экземпляры, которые пытается произвести НТК «Антонов» , они летают условно. Обратите внимание, скоро будет парад на день независимости, практически вся техника за исключением нескольких экземпляров, вся техника произведена во времена Советского Союза», – сказал специалист.

Кроме того, он отметил, что Украина в советские годы только на Харьковском авиационном заводе выпускала 72 самолёта в год, а с 2016-го не сделала и одного.

«В своё время, только Харьковский завод выпускал полтора самолёта в неделю. В неделю! Каждые две недели они выпускали три самолёта, шесть самолетов в месяц, 72 самолёта в год! А мы с 2016 года не можем произвести ни одного самолёта, имея легендарную авиационную промышленность и будучи страной-разработчиком», – заключил Лёвин.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинское авиастроение оказалось на грани исчезновения из-за отказа от кооперации с Россией .

Кроме того, в Киеве отметили, что украинский авиагигант «Антонов» сегодня представляет из себя собрание престарелых инженеров, которым остается лишь скучать по советскому прошлому и совместному с Россией производству.