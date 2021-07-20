20.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Авиастроение, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
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«Антонов» умер даже как «советский» завод – украинский военный эксперт

Новости УкраиныУкраинский авиагигант «Антонов» сегодня представляет из себя собрание престарелых инженеров, которым остается лишь скучать...

Украинский авиагигант «Антонов» сегодня представляет из себя собрание престарелых инженеров, которым остается лишь скучать по советскому прошлому и совместному с Россией производству.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чмут раскритиковал «Антонов» за отсутствие перспективных заказов, а украинскую власть за то, что заказывает транспортные самолеты вместо истребителей и бомбардировщиков.

«На самом деле, «Антонов» – это один из самых больших застоев совка и постсоветского прошлого в нашем оборонно-промышленном комплексе. Когда высшее руководство завода прямо говорит, что оно скучает по временам, когда они могли с Россией собирать самолеты, в 2021-м году, когда они рассказывают, как когда-то было хорошо, а сейчас все плохо. И вот, когда-то мы «Мрию» делали и Ан-2, и вообще были крутые, а сейчас мы имеем уникальный потенциал, которому завидуют «Боинг» и «Эирбас».

Сидят и завидуют, и думают, как бы нам этого «Антонова» добить – такого сильного конкурента… Это ученые, профессоры, люди с ах….ллиардом научных степеней чего-то там, которые, когда ты их о чем-то спросишь, скажут: «Ты вообще кто? Я тут в 43-м году что-то крутил и собирал. А ты где тогда был?»…

Там этот Сергей Филь, на минуточку, – главный конструктор по перспективному проектированию, – человек, который раза в три старше меня, рассказывает, что они за 75 лет от Ан-2 до Ан-225… это вот все. А вопрос был о том, сколько за последние десять лет сделали и сколько твердых заказов на будущее.

И, конечно, кто-то всегда в чем-то виноват. Потому что заказов есть четыре: один перуанский борт, с которым начались задержки, три борта Минобороны. И еще идут переговоры о двух: один санитарный, а один специального назначения.

То есть, государство Украина при тотальной небоеспособности Воздушных сил, оттоке кадров и деградации техники, решило: «А давайте-ка, мы построим транспортных самолетов, потому что это же наши. И когда Путин нападет, мы на транспортных самолетах будем бежать куда-то туда, в Перу». Не то, что не хотелось бы поддерживать «Антонов», хотелось бы, чтобы он был нормальным, прогрессивным заводом. Но, блин», – расстраивается Чмут.



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