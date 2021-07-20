«Антонов» умер даже как «советский» завод – украинский военный эксперт

Украинский авиагигант «Антонов» сегодня представляет из себя собрание престарелых инженеров, которым остается лишь скучать по советскому прошлому и совместному с Россией производству.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чмут раскритиковал «Антонов» за отсутствие перспективных заказов, а украинскую власть за то, что заказывает транспортные самолеты вместо истребителей и бомбардировщиков.

«На самом деле, «Антонов» – это один из самых больших застоев совка и постсоветского прошлого в нашем оборонно-промышленном комплексе. Когда высшее руководство завода прямо говорит, что оно скучает по временам, когда они могли с Россией собирать самолеты, в 2021-м году, когда они рассказывают, как когда-то было хорошо, а сейчас все плохо. И вот, когда-то мы «Мрию» делали и Ан-2, и вообще были крутые, а сейчас мы имеем уникальный потенциал, которому завидуют «Боинг» и «Эирбас».

Сидят и завидуют, и думают, как бы нам этого «Антонова» добить – такого сильного конкурента… Это ученые, профессоры, люди с ах….ллиардом научных степеней чего-то там, которые, когда ты их о чем-то спросишь, скажут: «Ты вообще кто? Я тут в 43-м году что-то крутил и собирал. А ты где тогда был?»…

Там этот Сергей Филь, на минуточку, – главный конструктор по перспективному проектированию, – человек, который раза в три старше меня, рассказывает, что они за 75 лет от Ан-2 до Ан-225… это вот все. А вопрос был о том, сколько за последние десять лет сделали и сколько твердых заказов на будущее.

И, конечно, кто-то всегда в чем-то виноват. Потому что заказов есть четыре: один перуанский борт, с которым начались задержки, три борта Минобороны. И еще идут переговоры о двух: один санитарный, а один специального назначения.

То есть, государство Украина при тотальной небоеспособности Воздушных сил, оттоке кадров и деградации техники, решило: «А давайте-ка, мы построим транспортных самолетов, потому что это же наши. И когда Путин нападет, мы на транспортных самолетах будем бежать куда-то туда, в Перу». Не то, что не хотелось бы поддерживать «Антонов», хотелось бы, чтобы он был нормальным, прогрессивным заводом. Но, блин», – расстраивается Чмут.