09.12.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина
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Украинский музыкант пожаловался, что в стране миллионы пророссийских граждан

Ограничение на въезд для российских граждан мужского пола на территорию Украины – правильная мера, исходя из реакции противников этой меры.

Об этом в комментарии киевскому журналу “Новое время” заявил украинский музыкант, солист группы ТНМК Александр Сидоренко (Фоззи), отвечая на вопрос, что он думает относительно решения запретить въезд на Украину российским мужчинам.

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“Наши оппоненты — настолько простые ребята, что исключительно по их реакции можно понять, попали или нет.Раз они вопят, значит попали. Другое дело, что тут [в Украине] своей пятой колонны не один миллион”, – сокрушается музыкант.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, на Украине ограничили въезд в страну гражданам РФ мужского пола возрасте от 16 до 60 лет.

В то же время первый президент Украины Леонид Кравчук предложил расширить этот список потенциальными диверсантами, к которым он отнес женщин и собак.

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