Украинский музыкант пожаловался, что в стране миллионы пророссийских граждан

09.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Ограничение на въезд для российских граждан мужского пола на территорию Украины – правильная мера, исходя из реакции противников этой меры.

Об этом в комментарии киевскому журналу “Новое время” заявил украинский музыкант, солист группы ТНМК Александр Сидоренко (Фоззи), отвечая на вопрос, что он думает относительно решения запретить въезд на Украину российским мужчинам.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Наши оппоненты — настолько простые ребята, что исключительно по их реакции можно понять, попали или нет.Раз они вопят, значит попали. Другое дело, что тут [в Украине] своей пятой колонны не один миллион”, – сокрушается музыкант.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, на Украине ограничили въезд в страну гражданам РФ мужского пола возрасте от 16 до 60 лет.

В то же время первый президент Украины Леонид Кравчук предложил расширить этот список потенциальными диверсантами, к которым он отнес женщин и собак.