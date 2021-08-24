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24.08.2021 21:55 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Украинский оркестр опозорился во время исполнения гимна ЕС

Новости УкраиныВ Киеве во время парада по случаю «Дня независимости» украинский оркестр опозорился во время...

В Киеве во время парада по случаю «Дня независимости» украинский оркестр опозорился во время исполнения гимна Евросоюза.

На это обратила внимание киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе проведения торжеств, на которых присутствовали бывшие президенты Украины, высокопоставленные чиновники и иностранные гости, один из музыкантов, исполняющих гимн Европейского союза («Радость, пламя неземное»), начал играть крайне неумело, не попадая в ноты. Его фальшь оказалась особо заметной, так как остальной оркестр в этот момент замолчал.

«О лучшем исполнении гимна Европы («Радость, пламя неземное») на Дне незалежности нельзя даже и мечтать. Умничка! Всю суть эвроинтеграционных устремлений Салорейха передал на сто процентов. Жаль только, что руководство не оценит – всыпят по первое число, к бабке не ходи», – прокомментировала она.

На опубликованной видеозаписи также заметно, как экс-президент Украины Пётр Порошенко, хлопнув сидящего рядом Виктора Ющенко по коленям, поднимается и куда-то уходит. По мнению Монтян – идёт выпить.

«Ну и Пецюндер, хлопнувший по коленям и подбивший Юща свалить бухнуть где-нибудь в наливайке, – это прекрасно. Он еще не знает о зеленке, это у него еще впереди», – добавила она в соцсети.

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