Украинский оркестр опозорился во время исполнения гимна ЕС

24.08.2021 21:55 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Киеве во время парада по случаю «Дня независимости» украинский оркестр опозорился во время исполнения гимна Евросоюза.

На это обратила внимание киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В ходе проведения торжеств, на которых присутствовали бывшие президенты Украины, высокопоставленные чиновники и иностранные гости, один из музыкантов, исполняющих гимн Европейского союза («Радость, пламя неземное»), начал играть крайне неумело, не попадая в ноты. Его фальшь оказалась особо заметной, так как остальной оркестр в этот момент замолчал.

«О лучшем исполнении гимна Европы («Радость, пламя неземное») на Дне незалежности нельзя даже и мечтать. Умничка! Всю суть эвроинтеграционных устремлений Салорейха передал на сто процентов. Жаль только, что руководство не оценит – всыпят по первое число, к бабке не ходи», – прокомментировала она.

На опубликованной видеозаписи также заметно, как экс-президент Украины Пётр Порошенко, хлопнув сидящего рядом Виктора Ющенко по коленям, поднимается и куда-то уходит. По мнению Монтян – идёт выпить.

«Ну и Пецюндер, хлопнувший по коленям и подбивший Юща свалить бухнуть где-нибудь в наливайке, – это прекрасно. Он еще не знает о зеленке, это у него еще впереди», – добавила она в соцсети.