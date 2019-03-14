Украинский перебежчик рассказал о рабовладельцах в ВСУ

14.03.2019, Луганск, Александр Гусар

В украинской армии процветает «сдача в аренду» командирами своих военнослужащих на предприятия и фермы с целью личного обогащения.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил, со ссылкой на украинского военнослужащего Сергея Магденко, перешедшего на сторону ЛНР, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности Марочко отметил, что Магденко подтвердил факты низкого морально-психологического состояния в рядах Вооруженных сил Украины.

«Находясь в зоне боевых действий, командиры бригад и батальонов отдают своих подчиненных в «эксплуатацию» на предприятия и фермерские хозяйства в качестве низкооплачиваемой рабочей силы. Все заработанные ими деньги рабовладельцы-командиры успешно тратят в своих целях», – рассказал он.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что по словам Магденко, такой бизнес весьма распространен во всех подразделениях 54-й бригады.

«Таким трудящимся в тылу их командиры обеспечивают суточные боевые выплаты. А тех, кто не справляется с этой работой, в качестве наказания отправляют на передовые позиции, где прекращают им дополнительные выплаты», – отметил Андрей Марочко.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что сержант 54-й бригады ВСУ самовольно оставил расположение части в зоне «ООС», не выдержав издевательств командира.