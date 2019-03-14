Очередной украинский военный перешёл на сторону ЛНР

14.03.2019, Луганск, Александр Гусар

Военнослужащий ВСУ обратился за помощью к представителям Луганской Народной Республики с просьбой обеспечить ему безопасный переход на её территорию.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что очередной военнослужащий Украины обратился за помощью к представителям ЛНР и теперь ему ничего не угрожает, он находится в полной безопасности.

«Силовыми ведомствами республики совместно с Народной милицией проведена успешная операция по обеспечению перехода на нашу территорию военнослужащего 54-й бригады вооруженных формирований Украины Магденко Сергея Александровича», – сообщил Марочко.