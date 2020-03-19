19.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Крым, Россия, Украина
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Украинский политик – Лукашенко: Хватит сидеть на двух стульях!




Отказываясь признать Крым российским и организовать прямое транспортное сообщение с полуостровом, президент Белоруссии Александр Лукашенко демонстрирует попытку усидеть на «двух стульях» и стремление сохранить наметившееся «потепление» отношений Минска и Запада.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко.

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«Батька» Лукашенко захотел усидеть на двух креслах. Конечно же, в Белоруссии живет славянский народ, единый народ Белоруссии, Украины и России. Мне печально, что Лукашенко до сих пор не открыл прямое сообщение между Крымом и Белоруссией.

Но он боится санкций Европы, Америки и так далее. Боится того, что Европа откажется выдавать кредиты, покупать продукцию и так далее. Это самая главная причина того, почему он не признал Крым российским.

Я считаю, что он должен признать полуостров, запустить прямое сообщение – это позволит и ему самому улучшить отношения с Россией», – заявил Журавко.

Ранее глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой организовать прямые авиарейсы и поезда между Минском и Симферополем, но ответы получил из компаний «Белавиа» и «Белорусская железная дорога», которые сообщили, что не видят экономической целесообразности в организации новых рейсов.

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