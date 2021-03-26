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26.03.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Космос, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Украинский политик: ««Путин, остановись! Мы за тобой не успеваем»

Новости Украины

Пока Украина мечтает о развале своего соседа, Россия массово запускает в космос спутники .

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет депутат Верховной рады ряда прошлых созывов Александр Голуб.

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«Путин, остановись! Мы за тобой не успеваем… Хроники экономики, «разорванной клочья»:

Российский «Союз» с космодрома «Восточный» вывел на орбиту 36 британских спутников OneWeb, предназначенных для высокоточной интернет связи.

22 марта с космодрома Байконур российская ракета «Союз» вывела на околоземную орбиту ещё 38 космических аппаратов из 18 стран мира. До 2022 года будет запущено ещё 16 (!) российских ракет, планируется вывести в космос дополнительно около 600 спутников…

И это всё про «отсталую экономику» страны, которая вот-вот (по верным прогнозам украинских «экспертов») «развалится». Р@гулям остаётся только что ждать своего «счастья», сидя в грязи у разграбленного свинарника…», – отмечает Голуб.

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