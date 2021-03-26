Россия осуществила еще один успешный пуск космической ракеты

26.03.2021, Москва, Елена Острякова

Успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb на борту был выполнен с космодрома «Восточный».

Об этом сообщает официальный сайт «Роскосмоса», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После успешного отделения головной части разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение новых 36 аппаратов на целевую орбиту.

В течение следующих 3 часов 40 минут спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета отделялись группами по четыре спутника от российского «разгонника».

Ракета-носитель «Союз-2.1б» создана в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и является модификацией «Союза-2».

Напомним, 22 марта успешно прошел пуск с космодрома «Бойконур» ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами.