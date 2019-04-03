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03.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Мнение, НАТО, Украина
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Украинский политик раскритиковал НАТО за планы отправить корабли в Керченский пролив

Намерения Североатлантического Альянса отправить к Керченскому проливу свои корабли, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов», являются ни чем иным, как демонстрацией силы и актом агрессии против России.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «News-Front» заявил экс-депутат Верховной Рады и лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцам плевать, кто победит – Порошенко или Коломойский. Им самое главное, чтобы эта страна дальше была в антироссийском дискурсе.

Это реально подергать Россию, продемонстрировать. Это уже, фактически, акт агрессии. Сами маневры на территории, близкой к предполагаемому противнику, это и есть акт агрессии: «Не рыпайтесь, смотрите, что с вами будет. Мы будем тут ходить и контролировать». Мало того, это же и главная отработка средств визуализации, космической связи, отработка на местности. То есть это натуральные учения, которые записываются, готовятся, программируются и складываются до определенных моментов. Это демонстрация силы», – отметил он.

Напомним, ранее «Независимая газета» сообщила, что российская армия укрепляют безопасность страны на юго-западном направлении, где НАТО совместно с ВСУ наращивает военный потенциал, открыто угрожая российским территориям.

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