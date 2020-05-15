Украинский политик стыдит Земфиру за поздравления Вакарчуку

15.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Российская певица Земфира не имела морального права публично поздравлять с днем рождения Святослава Вакарчука после того, как он избрал карьеру политика, выбрав агрессивно антироссийскую позицию.

В комментарии «ПолитНавигатору» завил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, напомнив, что партия Вакарчука в Верховной раде выступает против любых компромиссов с Донбассом и Россией, поощряет дальнейшую дерусификацию и репрессии против несогласных, лоббирует втягивание Украины в НАТО.

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«Он есть виновник страшных преступлений на Донбассе, он есть соучастник войны и трагедии на Украине. Надо различать, где настоящие певцы, которые приносят мир, радость, улыбку и что-то созидают, а где – с их помощью и «голосистости» кукловоды приносят вражду, горе, войну, трагедию.

Вакарчука я считаю самым настоящим убийцей и лоббистом бандеровско-фашистского оккупационного режима. Будем говорить так: он является сегодня рупором и медийным лицом.

Он собирает большие аудитории поклонников и, так как параллельно с концертами он ведёт политическую деятельность, конечно же, он влияет на самосознание.

Его очень многие слушают, и это опасно. Он продвигает такое страшное историческое явление, как фашизм, нацизм, героизирует Бандеру.

Я считаю, такой человек должен быть арестован, изолирован от общества, даже если он поёт, красивые, жизненные песни. Я против песен его лично ничего не имею против, но я имею против его политики», – заявил Журавко.

«Поэтому для меня Вакарчук является самым настоящим террористом, убийцей и врагом моего государства, который за американские, соросовские гранты уничтожает мою страну», – подчеркнул политик.

Он не исключил, что в угоду конъюнктуре в будущем Вакарчук, в очередной раз объявив об уходе из политики, как это уже было вскоре после «оранжевой революции», попытается возобновить концертную деятельность в России.

«Во всяком случае, уже сейчас он не стесняется пропускать заседания Верховной рады ради того, чтобы заработать на выступлениях в Минске, хотя Белоруссия считается союзником России – «стран-агрессора»,

Так что, если ситуация поменяется, будьте уверены – Вакарчук попытается «переобуться» и уйти от ответственности, хотя, на самом деле, является соучастником переворота и последующих кровавых преступлений.

Не думаю, что певица Земфира в наш век не может не знать о политической деятельности Вакарчука. А, значит, должна осознавать и свою ответственность за панибратские отношения с одним из разжигателей нынешнего конфликта», – заключил Алексей Журавко.