Украинский политолог: Нас давят Кадыровым

27.12.2021  15:18 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о присоединении Украины к России не носит официальный характер и сделано для продолжения давления на Украину.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о присоединении Украины к России не носит официальный характер...

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«Кадыров пытается показать, что он сильный. Кроме того, это продолжение тактики давления на Украину и на Запад. Фактически это повторение угрозы о возможном военном решении украинского кризиса, о возможном российском вторжении в Украину», – отметил эксперт.

«Понятно, что Кадыров не является тем официальным лицом, который может делать высказывания так, чтобы из-за его слов обвинили всю Россию. Но давление сохраняется на фоне того, что пока между Россией и Западом не достигнуты стратегические договорённости, в отношении того же вступления Украины в НАТО», – говорит политолог.

«Россия заинтересована в сохранении этого давления, но официально давить на Украину сложно, потому что Россию сразу же обвинят в агрессии. Поэтому идёт неофициальное давление таким вот образом, через Кадырова и других политиков, и такие заявления будут продолжаться», – прогнозирует Бортник.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что считает ошибкой отказ от взятия Киева в 2014-м. По его словам, Россия может присоединить к себе всю Украину в случае дальнейшего продолжения антироссийской политики официального Киева.

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