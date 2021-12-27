Украинский политолог: Нас давят Кадыровым

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о присоединении Украины к России не носит официальный характер и сделано для продолжения давления на Украину.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Кадыров пытается показать, что он сильный. Кроме того, это продолжение тактики давления на Украину и на Запад. Фактически это повторение угрозы о возможном военном решении украинского кризиса, о возможном российском вторжении в Украину», – отметил эксперт.

«Понятно, что Кадыров не является тем официальным лицом, который может делать высказывания так, чтобы из-за его слов обвинили всю Россию. Но давление сохраняется на фоне того, что пока между Россией и Западом не достигнуты стратегические договорённости, в отношении того же вступления Украины в НАТО», – говорит политолог.

«Россия заинтересована в сохранении этого давления, но официально давить на Украину сложно, потому что Россию сразу же обвинят в агрессии. Поэтому идёт неофициальное давление таким вот образом, через Кадырова и других политиков, и такие заявления будут продолжаться», – прогнозирует Бортник.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что считает ошибкой отказ от взятия Киева в 2014-м. По его словам, Россия может присоединить к себе всю Украину в случае дальнейшего продолжения антироссийской политики официального Киева.