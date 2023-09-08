Украинский политолог рассказал, как Зеленский «разводит» Байдена

Вадим Москаленко.  
08.09.2023 19:12
  (Мск) , Киев
Просмотров: 356
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Судебный произвол, США, Украина


«Арест» украинского олигарха Игоря Коломойского является нелепой попыткой обмануть Вашингтон и помочь негодяю уйти от заокеанского правосудия.

Об этом в эфире телеканала «Голос» заявил политолог из Украины Василь Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Арест» украинского олигарха Игоря Коломойского является нелепой попыткой обмануть Вашингтон и помочь негодяю уйти...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы видели просто договорняк, который быстренько слепили, и он прошёл. Ведь – самое главное, что Коломойский попал в руки СБУ и находится в камере СБУ, и никак не у антикоррупционных органов, как этого требовал Блинкен.

То есть, по большому счёту, Зеленский и его команда разводят Блинкена и американцев. Это действительно инсценировка. Никакой доказательной базы я не видел, мало того, в самом решении суда я нашёл столько ляпов», – сказал Вакаров.

Политолог подчеркнул, что судья «забыл» точно установить личность Коломойского, вернее его гражданство, чего по всем правилам не может быть.

«Это вопросы, которые выясняются сразу же. А в решении суда написано, что он не гражданин, а судья говорит, что он гражданин – и этих ляпов там много, что для меня, как для юриста, является доказательством того, что происходит договорняк.

И очень много слухов, что Коломойский не сидит в следственном изоляторе СБУ, по ночам его выпускают», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть