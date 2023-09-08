Украинский политолог рассказал, как Зеленский «разводит» Байдена

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«Арест» украинского олигарха Игоря Коломойского является нелепой попыткой обмануть Вашингтон и помочь негодяю уйти от заокеанского правосудия.

Об этом в эфире телеканала «Голос» заявил политолог из Украины Василь Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видели просто договорняк, который быстренько слепили, и он прошёл. Ведь – самое главное, что Коломойский попал в руки СБУ и находится в камере СБУ, и никак не у антикоррупционных органов, как этого требовал Блинкен. То есть, по большому счёту, Зеленский и его команда разводят Блинкена и американцев. Это действительно инсценировка. Никакой доказательной базы я не видел, мало того, в самом решении суда я нашёл столько ляпов», – сказал Вакаров.

Политолог подчеркнул, что судья «забыл» точно установить личность Коломойского, вернее его гражданство, чего по всем правилам не может быть.

«Это вопросы, которые выясняются сразу же. А в решении суда написано, что он не гражданин, а судья говорит, что он гражданин – и этих ляпов там много, что для меня, как для юриста, является доказательством того, что происходит договорняк. И очень много слухов, что Коломойский не сидит в следственном изоляторе СБУ, по ночам его выпускают», – подытожил он.