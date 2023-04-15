Украинский посол тайком возложил цветы в Хатыни

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Украинские дипломаты во главе с послом Украины в Белоруссии Игорем Кизимом посетили Хатынский государственный мемориальный комплекс и возложили цветы к Вечному огню «в память о погибших жителях белорусской деревни».

Об этом посольство сообщило в американской социальной сети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что церемонию украинские дипломаты провели через две недели после 80-летия хатынской трагедии. На официальный траурный митинг Кизим не пришел.

Возможно, он предвидел, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявит там об участии боевиков УПА в сожжении деревни. Батька резко раскритиковал современную политику Украины.

«Чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета большей части населения, неприемлемый национализм с элементами фашизма, запрет русского языка, уничтожение всего, что связано с периодом Советского Союза, героического прошлого: снос памятников, переименование улиц и героизация убийц мирных граждан в Белоруссии, России и Украине. Вот с последним мы никак не можем согласиться и позволить. Потому что героизировать тех, кто сжигал Хатынь и сотни деревень на территории Белоруссии мы никогда не согласимся», – сказал Лукашенко.

Общественность Белоруссии давно требует объявить Кизима персоной нон-грата и выслать из страны. В январе белорусский КГБ выяснил, что украинское посольство в Минске помогало переправлять на Донбасс завербованных в Грузии боевиков. Но уже после этого скандала украинский посол заявлял в прессе, что Белоруссии не надо удивляться, если к ней прилетят украинские ракеты.

В 2020 году Кизим устроил скандал, когда белорусские пограничники попросили его при проверке открыть багажник, и пригрозил дипломатической войной. После этого власти Белоруссии перестали с ним общаться.

В марте 2022 года подполковник украинской погранслужбы Горобец закатил безобразную сцену послу Белоруссии на Украине Игорю Соколу, выезжавшему вместе с 11 другими сотрудниками посольства через молдавскую границу.