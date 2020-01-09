Украинский самолет сбили американцы – военный эксперт

09.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Версия о технической неисправности украинского «Боинга», разбившегося в небе Тегерана, выглядит несостоятельной.

Такое мнение в интервью «Московскому комсомольцу» высказал военный эксперт Алексей Леонков, который неоднократно был участником расследования авиакатастроф.

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Он говорит, что версия о технической неполадке или ошибке пилотов кажется малоубедительной и призывает внимательно присмотрелся к реакции властей Украины, у которых до сих пор нет четкой позиции по катастрофе.

«По моему мнению, они отмалчиваются от другой версии, которая не связана с технической неисправностью. Это сбитие самолета комплексом ПВО. В нынешних реалиях сбить могли только США. И если Украина объявит, что лайнер был все-таки сбит, то тень падает на их союзников и главных спонсоров – американцев», – говорит собеседник издания.

Эксперт не исключает, что самолет был сбит по ошибке американских операторов ПВО.

«Но я склоняюсь к другой версии: это умышленный провокационный удар. Сам ракетный обстрел, как мы видим, не оказался разрушительным. Поэтому для решительных мер Трампу – не хватало жертв. Вот так и попал несчастный «Боинг» набитый людьми в перекрестье прицела американской ПВО», – считает Леонков.

По его словам, возможны два сценария. Первый – комплексы ПВО били по беззащитному авиалайнеру с территории Ирака. Второй – работала диверсионная группа, которая бьет лайнер на взлете из ПЗРК.

Он полагает, что смысл такой провокации – втянуть Иран в конфронтацию, выставить его агрессором, а потом применить излюбленный инструмент США в виде усиления международных санкций и подключения к ним как можно большего числа стран, раскачивая ситуацию внутри Ирана.

«Вот такую комбинацию, на мой взгляд, решили провернуть американцы, и для этого нужна была серьезная провокация с жертвами. Увы, объектом такой провокации и мог стать авиалайнер «Украинских авиалиний», – говорит Леонков.

Напомним, что 8 января практически сразу после взлета из аэропорта Тегерана потерпел крушение самолет «Боинг-737» компании «Международные авиалинии Украины».

За несколько часов до этого Иран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке, отомстив тем самым за гибель своего генерала Касема Сулеймани.