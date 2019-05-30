30.05.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Политика, Украина
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Украинский спецназ высадился на Черноморское побережье

В Херсонской области на Тендровской косе прошли учения украинских разведчиков.

Об этом на на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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«Прошли тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения на Тендровской косе. Май 2019», – сообщают украинские военные.

Также отмечается, что в учениях принял участие десантный корабль «Юрий Олефиренко» (бывший «Кировоград», переименованный в честь погибшего в Донбассе участника карательной операции).

Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях Украина вывела в Азовское море бронекатера и подняла в небо вертолеты.

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