Украинский журнал: «Немецко-российский газовый тандем ослабляет франко-германский альянс»

Новости Украины

В Киеве недовольны позицией Парижа и пытаются убедить Францию на опасность, которая якобы исходит от России в газовой сфере.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал «Український тиждень», который является одним из наиболее оголтелых рупоров антироссийской пропаганды.

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В публикации отмечается, что Франция не стала помогать Украине в попытках заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2», о завершении строительства которого было объявлено официально.

«Париж безрадостно следит, как немецко-российский газовый тандем ослабляет франко-германский альянс, который принято считать локомотивом европейского развития. Следит, но действовать не спешит. Близкие президентские выборы концентрируют усилия исполнительной власти на борьбе за голоса избирателей. Макрон вынужден сосредоточиться прежде всего на внутренний проблематике: прививках, рынка труда, судебных процессах над террористами. Российская угроза, украинская уязвимость, общие европейские интересы временно отошли на второй план», – отмечается в статье.

В сложившейся ситуации издание надеется на политиков, делающих ставку на защиту окружающей среды.

«Чтобы привлечь внимание французов к опасности дополнительного зависимость от Кремля после запуска «Южного потока-2», остается только осторожно надеяться на экологов. В частности один из лидеров «зеленых», Яник Жадо, который планирует участвовать в президентских выборах, всегда остро критикует и добывающую энергетику, и международную политику Кремля.

Филиал международной сети «Друзья Земли» во Франции также регулярно выступает против финансовой поддержки любой газодобывающей деятельности, прежде всего в российской Арктике. Эффективность этих протестов пока невысока, но это не значит, что они совсем бесперспективны», – надеется «УТ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские эксперты признали, что борьба за остановку «Северного потока-2» окончена.