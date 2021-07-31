Украинский журналист: «Травля пророссийских не нарушает свободу мысли»

31.07.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

В украинских школьных учебниках министерство образования и науки рекомендует избегать изображения полной семьи.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Країна» пишет украинский журналист Игорь Лубянов.

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Он рассказал, что министерство регулярно проводит так называемую антидискриминационную экспертизу, которая касается школьных учебников.

«Настойчиво изымает понятие о семье как брак мужчины и женщины, традиционные роли называет гендерными стереотипами. Например, в учебниках советуют избегать изображения полной семьи – отца, матери, детей. Мол, 40 процентов украинских детей происходят из неполных семей и это их дискриминирует. Но даже в таком случае дети понимают, какая должна быть полноценная семья. Выступая против этого, министерство поддерживает идеологическую борьбу против крепкой семьи как «гендерного стереотипа». Таких примеров сотни», – отмечает автор.

По его словам, он знает родителей, которые скупают учебники десятилетней давности, чтобы дома «доучивать» детей.

Жалобы так называемых гендерных активистов на сторонников традиционных ценностей он характеризует как идеологическую травлю.

«Массовая травля как явление в Украину пришло относительно недавно. И здесь стоит сразу отличить ее тип, который связан с национально-государственной составляющей. Травля украинофобии – естественная самозащита нации, которая воюет. Бойкот российских товаров, кампании против пророссийских сил не являются идеологическими и не нарушают свободы мысли. Это условный иммунитет, красные линии, которые нельзя переступать, потому что это угрожает самому существованию государства», – считает Лубянов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Лубянов объявил Украину «ферзем на шахматной доске британцев».

Также он сокрушался, что даже вышиванки не спасают украинцев от превращения в русских.