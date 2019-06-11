Украинских боевиков раздразнили разноцветные шары в обстрелянной мечети

11.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Обстрел 4 июня украинскими формированиями соборной мечети Ахать-Джами в Донецке во время одного из главных мусульманских праздников Ураза-Байрама не был случайным.

Об этом «Известиям» рассказал председатель городской мусульманской общины Рашид Брагин, сообщивший, что уже в шесть утра был в мечети, где готовились к празднику, благоустраивали территорию и украшали ее цветными надувными шарами.

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«Кстати, возможно, эти шары и раздразнили украинских боевиков — им не понравилось, что у нас праздник и хорошее настроение. Мы ждали аниматоров. На специальной площадке должен был пройти конкурс детских рисунков. Готовился плов… Минометный обстрел начался примерно в 7:40 утра. В храмовом дворе в это время находилось 70 человек, среди них около 20 ребятишек», – отметил глава мусульманской общины Донецка.

По его словам, первая мина разорвалась в каких-то 30–40 метрах от скопления людей — за решеткой ограды.

«Взрыв был очень громкий, – уточнил Брагин. Мы немедленно укрыли женщин и детей в стенах храма — в том углу, где нет окон и дверей. Спустя короткое время прилетел второй снаряд — он ударил уже в минарет. Еще две мины разорвались в сквере. Молитва должна была начаться в 8:30, мы все отошли на безопасное расстояние и провели службу под открытым небом. Настроение было испорчено. Но праздник, несмотря ни на что, состоялся».

Напомним, что ВСУ обстреляли мечеть на окраине Донецка, когда там находилось около 500 человек.

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