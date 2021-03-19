Украинских детей методично превращают в нацистов

19.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Решение Тернопольского горсовета о присвоении местному стадиону имени гитлеровского гауптмана Романа Шухевича противоречит решению Нюрнбергского трибунала и является нарушением международного права.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратили внимание на публикации в СМИ в связи с решением Тернопольского городского совета на Украине от 5 марта сего года переименовать городской стадион в честь командира Украинской повстанческой армии (УПА) Шухевича.

Однозначно осуждаем это решение. Сам факт прославления нацистских приспешников и коллаборационистов под видом деятелей «национально-освободительного движения» абсолютно неприемлем. Хотели бы напомнить, что героизация пособников нацистов времен Второй мировой войны, признанных преступными решением Нюрнбергского трибунала, противоречит его выводам и является нарушением международного права.

Одиозный основатель УПА, заместитель командира батальона «Нахтигаль», гауптман 201-го шуцманшафт-батальона [находившегося в оперативном подчинении] СС Роман Шухевич широко и печально известен своим сотрудничеством с нацистами, прежде всего, причастностью к организации и исполнению на Украине в годы Второй мировой войны массовых убийств белорусов, поляков, евреев и украинцев», – сказала она.

Мария Захарова подчеркнула, что подобные попытки украинского истеблишмента переписать историю и героизировать нацистов уже давно не вызывают удивления.

«Деятельность властей Украины по тотальному обелению и героизации коллаборационистов, зверствовавших в годы нацистской оккупации, которая приняла форму государственной политики, уже давно не вызывает удивления.

В этой стране на протяжении последних лет фиксируется весь спектр усилий по оправданию и героизации нацизма, нацистских пособников времен Второй мировой войны, фальсификации истории этих трагических лет. В целях культивирования националистического настроя среди широких масс населения (видимо, они считают, что другими методами страну не объединить, но при этом еще больше раскалывают ее) официальный Киев претворяет в жизнь самые разнообразные инициативы.

На регулярной основе разрабатываются соответствующие нормативно-правовые акты. В рамках «декоммунизации» запущена кампания по переименованию населенных пунктов и улиц. Активно осуществляется деятельность по героизации пособников нацистов, включая установку мемориалов в их честь, проведение массовых шествий и публичные награждения выживших коллаборационистов воссозданными «повстанческими наградами».

Усиленная работа ведется с молодежью, на эти цели выделяется государственное финансирование. Организуются детские и юношеские летние лагеря и фестивали. Это вам не вакцинация на Украине – героизация коллаборационистов сбоя не дает. Проводятся детские конкурсы на темы украинских подразделений СС. К «патриотической работе» привлекаются праворадикальные и ультранационалистические группировки, бывшие участники так называемой «антитеррористической операции» на юго-востоке страны.

Надо заметить, что Роману Шухевичу в этой работе уделяется значительное внимание. В его честь устанавливается множество памятников, организуются соревнования его имени. В Тернополе неоднократно проводились молодежные спортивные состязания «Кубок Шухевича», – добавила представитель МИД РФ.

Также она напомнила, как депутаты Львовского горсовета выступили с инициативой присвоить стадиону «Львов-арена» имя Степана Бандеры.

«Следует отметить, что украинские власти, прославляя коллаборационистов, пока стесняются открыто заявлять об их сотрудничестве с гитлеровцами. Соответственно, из официальной трактовки истории выхолащиваются факты, свидетельствующие о коллаборационизме украинских националистов с нацистами. В этих целях корректируется учебная литература.

Вот таких героев сегодня выбирает Украина, чествуя пособника нацистов Шухевича. Достойных найти не получается, поскольку все они так или иначе связаны с Россией. Остаются только националисты, запятнавшие себя уничтожением тысяч мирных жителей. Какое тогда поколение вырастет на Украине на таких героях? И какое тогда будущее нынешнее руководство Украины предполагает для своей страны? Ведь обозначенными направлениями героизации нацизма, неонацизма, расовой дискриминации и ксенофобии на Украине дело не ограничивается», – резюмировала Захарова.