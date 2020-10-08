08.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Азербайджан, Война, Галичина, Нагорный Карабах, Украина
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Украинских наемников для войны в Карабахе вербуют во Львове


Украинские собеседники подтверждают слухи о том, что участников карательной операции против республик Донбасса вербуют на войну против армян.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Независимой газете» заявил киевский журналист Олег Павленко.

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Давая оценку появившейся информации о том, что в зону конфликта на помощь азербайджанским силам за гонорар 1500–2000 долларов готовятся отправиться украинские добровольцы, он отметил, что некоторые его источники сказали, что «слышали о чем-то подобном».

«Я о сумме не знаю, но то, что такие предложения ходят среди ветеранов АТО, – стопроцентно. По крайней мере некоторым моим львовским знакомым предлагали. Причем делал это отставник, бывший сотрудник Шевченковского райвоенкомата города Львова», – процитировал Павленко одного из своих собеседников.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», о вербовке украинских боевиков Азербайджаном сообщил экс-министр госбезопасности ДНР, бывший начальник донецкой «Альфы» Александр Ходаковский.

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