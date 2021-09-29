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29.09.2021 23:38 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса
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Украинским военнослужащим уже три года не повышают зарплату – Турчинов

Новости УкраиныНа Украине растут долги по выплатам зарплат в ВСУ, но киевская власть это отрицает....

На Украине растут долги по выплатам зарплат в ВСУ, но киевская власть это отрицает.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший секретарь Совбеза Украины, военный преступник Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К большому сожалению, мы имеем действительно позорную ситуацию, когда растут долги перед украинскими военнослужащими, даже перед теми, кто находится на первой линии обороны.

Вы знаете, тут удивляет демонстрация хронического вранья власти, они просто больные на ложь, вспомните премьер-министра Украины Шмыгаля, когда у него спросили про эти долги, он сказал: «Это неправда, и никаких долгов быть не может», – сказал он.

Кроме того, Турчинов отметил, что украинским военнослужащим не повышали зарплату с 2019 года.

«К слову, хочу сказать, что последний раз, когда военнослужащим повышали зарплату, в 2019 году. Уже третий год, с учётом колоссальной инфляции, которая происходит в стране, власть не повышает денежное довольствие военнослужащим. Власть обещает только в следующем году повысить зарплаты нашим военнослужащим – это колоссальная проблема», – заключил «кровавый пастор».

Кроме того, ранее в Москве заявили, что привлечение американских инструкторов к тренировкам украинской армии неминуемо сделает ВСУ намного слабее.

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