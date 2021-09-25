«Заплатят за всё с процентами» – Кедми обещает крах украинской армии

25.09.2021 19:51 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Привлечение американских инструкторов к тренировкам украинской армии неминуемо сделает ВСУ намного слабее.

Об этом в эфире YouTube-канала «Iton-tv» заявил экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми, тпередаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Показывают постоянно украинскую армию, которая отрабатывает боевые действия в городских условиях. При этом они не стесняются показать то, что их обучают американские инструкторы – сначала идёт американская группа, показывает, как надо делать, потом идут украинские военнослужащие и повторяют действия. Они к чему готовятся, захвату Донбасса? Пытаются напугать кого-то? Чего они хотят? Или это способ давления на Россию, думают таким образом надавить, и тогда Путин быстрее согласится на встречу с Зеленским?» – спросил ведущий.

«Они себя больше возбуждают этим – «смотрите, какие мы». Пусть сунутся в Донбасс. Потом я сколько раз повторял и, к сожалению, буду повторять ещё долго – покажите мне армию, которую хорошо обучили американцы, и которая после американского инструктажа научилась воевать. Я не знаю такой армии. Я знаю армии, которые воевали хорошо до тех пор, пока их не обучали американцы. Например, иракская армия, даже афганская армия, она воевала лучше при Наджибулле, чем после того как американцы её обучили. И армия Южного Вьетнама была намного слабее Северного Вьетнама, так оно и закончилось. Этим они пугают сами себя», – сказал Кедми.

Он подчеркнул, что рано или поздно у России закончится терпение, и Украине придётся заплатить за гибель множества мирных жителей в Донбассе.

«Эти обстрелы, знаете, я могу сказать – доиграетесь, потом не нойте, утирая сопли, «за что, мы же ничего не делали». Они за всё заплатят – и за этот детский дом, и за каждого ребёнка, которого убили, и за каждую женщину. Они за всё заплатят с процентами это терпение России долгое, но оно не бесконечно», – отметил эксперт.

Кроме того, Яков Кедми добавил, что, когда случится крупная война, украинская армия, состоящая из русских людей, не будет воевать за сидящих в Киеве нацистов, бандитов и олигархов.

«Половина, так называемой украинской армии – это русские, русскоязычное население. Они будут воевать? За этого шута? За эту бандитскую Украину? Они за них будут проливать кровь, и рисковать жизнью? За эту пронацистскую сволочь, которая надругается над их народом, культурой, над их языком, над их предками, за это они будут воевать? Нет, пусть не надеются, не будет этого», – резюмировал эксперт.