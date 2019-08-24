Украинским военным в Донбассе выдадут разрешение официально бухнуть

24.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинским военнослужащим, находящимся в зоне проведения так называемой «ООС», с целью «снятия психологического напряжения» могут разрешить употребление алкоголя.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, за прошедшие трое суток военной службой правопорядка задержано 24 военнослужащих 92-й бригады ВСУ, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, из них шестеро доставлены в медицинские учреждения в крайне тяжёлом состоянии в связи с отравлением некачественным алкоголем.

«В настоящее время командование бригады продолжает проводить различные мероприятия по недопущению употребления алкоголя, с доведением под роспись фактов летального исхода в результате отравления спиртными напитками», – сообщил Даниил Безсонов.

Однако, по его информации, согласно докладу сотрудников главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ, с целью «снятия напряжённости и предотвращения возможных протестных настроений среди украинских военных», предлагается разрешить употреблять алкоголь военнослужащим, не входящим в дежурную смену, однако не более 200 грамм в сутки.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» неоднократно сообщал, что повальное пьянство в рядах ВСУ приводит к большому количеству небоевых потерь.

По словам экс-начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы, в украинскую армию массово набирают пьяниц и наркоманов из-за тотальной неукомплектованности.