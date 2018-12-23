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Украинское командование нашло способ заработать на голодных ВСУшниках
Из-за отсутствия качественных продуктов питания отечественного производства командование ВСУ вынуждено закупать продукты для армии в Польше по завышенным ценам.
Об этом в ходе брифинга сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Несмотря на заявления украинского командования о полном всестороннем обеспечении вооруженных сил, в частях и подразделениях ВСУ по-прежнему актуальной остается проблема с поставками продовольствия. Из-за отсутствия качественных продуктов питания отечественного производства украинское военное руководство вынуждено осуществлять закупки продовольствия за границей по невероятно высоким ценам», – отметил Осадчий.
По словам представителя оборонного ведомства, на железнодорожную станцию Лисичанск для обеспечения питания подразделений в зоне «ООС», прибыло восемь вагонов с продуктами из Польши.
Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщили о начавшихся в рядах ВСУ голодных бунтах.
Кроме того, находящиеся на передовой украинские военные сняли видеообращение к Порошенко, где пожаловались на присылаемые бананы и апельсины вместо тушенки и мяса.
Метки: ВСУ, Яков Осадчий
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