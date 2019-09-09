Украинское командование скрывает рост наркопреступлений в армии – экс-нардеп

09.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В рядах Вооруженных сил Украины неуклонно растет число преступлений, связанных с незаконным оборотом и употреблением военнослужащими наркотических веществ.

Об этом на своей странице в Facebook заявил бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик привел фотографию попавшего к нему очередного документа – докладной начальника Главного управления Военной службы правопорядка генерал-лейтенанта Криштуна временно исполняющему обязанности начальника Генштаба ВСУ генерал-полковнику Колеснику «О состоянии противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Вооруженных Силах Украины».

«Главным управлением Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины проведен анализ правонарушений, совершенных в 2018 году в ВС Украины и выполнения «Плана комплексных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Вооруженных силах Украины и злоупотреблению ими военнослужащими», утвержденного начальником Генерального штаба – Главнокомандующим Вооруженных сил Украины 02.02.2018.

По результатам анализа видна динамика количества уголовных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Наблюдается постоянный рост данной категории преступлений в предыдущие годы (в 2014 году – 9, в 2015 году – 44, в 2016 году – 121, в 2017 году – 181, в 2018 году – 175). Более половины преступлений (85 из 175) были совершены в районе проведения операции Объединенных сил. Лишь в 2018 видно какое-то малое отклонение в сторону уменьшения на фоне постоянного и устойчивого роста наркопреступлений…

Вот для вас справка. «Среди военных частей ВС Украины больше всего преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ учтено:

– 92 и 93 отдельной механизированной бригады – по 14 (в 2017 году – 7 и 5 соответственно);

– 169 НЦ – 11 (в 2017 году – 7);

– 53 омбр – 10 (в 2017 году – 11);

– 56 омпбр – 9 (в 2017 году – 2).

Нужно еще посмотреть и на динамику выявления наркопреступлений в армии. Так, выявлено в 2018 году – 71%, в 2017 году – 59%, в 2016 году – 39%», – приводит данные Журавко.

По его словам, не доверяя собственным офицерам, высшее армейское командование привлекает для поиска наркотиков среди военнослужащих служебных собак. С данной целью в 2018 году на базе Кинологического учебного центра Государственной пограничной службы Украины во Львовской области было подготовлено 4 кинологических расчета, и еще 4 планируется подготовить в текущем году с привлечением кинологических подразделений Национальной полиции Украины.

«Навряд ли успокоит родственников украинских вояк то, что Главным управлением Службы правопорядка подготовлен проект «Плана комплексных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Вооруженных Силах Украины и злоупотреблению ими военнослужащими на 2019 год…

Это всего лишь маленькая часть того доказательства, что в армии Украины наркомания процветает, особенно в зоне боевых действий на Донбассе. Вот теперь мне стало все до конца понятно, почему стрельба не утихает. Правду не скроешь! Она все равно выйдет наружу. А украинцам я предлагаю, и обращаюсь с тем, чтобы в такую армию не идти служить. Иначе ваши дети будут наркоманами», – резюмировал Алексей Журавко.

Напомним, ранее Алексей Журавко уже неоднократно публиковал фотографии документов, в которых зафиксирован ряд случаев, свидетельствующих о полном разложении воинской дисциплины в рядах ВСУ. В числе инцидентов дезертирство, служебный подлог, продажа оружия, употребление наркотиков, а также разбои, грабежи и убийства.