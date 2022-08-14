Украинское ТВ: «Специально обученные люди» наводят порчу на Путина
От украинцев поступают заказы на наведение порчи на президента РФ Владимира Путина, чем уже занимаются «чёрные» экстрасенсы.
Об этом в эфире «СТБ» поделилась известный на Украине экстрасенс Алена Курилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Заказы на порчу Путину поступают вообще?» – спросил телеведущий.
«Я этим не занимаюсь. Этим уже занялись специально обученные люди – «черные» это делают. Это не моя специфика», – ответила экстрасенс.
Отметим, недавно бывший бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского рейдер Геннадий Корбан пригрозил Владимиру Путину «еврейским Вуду» – проклятием «Пульса де-нура», что, как показали последующие события, обернулось против самого Корбана.
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