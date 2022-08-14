Украинское ТВ: «Специально обученные люди» наводят порчу на Путина

14.08.2022  02:36 (Мск), Киев
Просмотров: 148
 
Д.Б., Дзен, Украина
Новости Украины

От украинцев поступают заказы на наведение порчи на президента РФ Владимира Путина, чем уже занимаются «чёрные» экстрасенсы.

Об этом в эфире «СТБ» поделилась известный на Украине экстрасенс Алена Курилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Заказы на порчу Путину поступают вообще?» – спросил телеведущий.

«Я этим не занимаюсь. Этим уже занялись специально обученные люди – «черные» это делают. Это не моя специфика», – ответила экстрасенс.

Отметим, недавно бывший бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского рейдер Геннадий Корбан пригрозил Владимиру Путину «еврейским Вуду» – проклятием «Пульса де-нура», что, как показали последующие события, обернулось против самого Корбана.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть