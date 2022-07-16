Ракетный удар по Южмашу. Путину угрожают «еврейским Вуду»

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Новости Украины

Ракетные удары по Днепропетровску были нанесены вечером в пятницу. Украинское Минобороны заявило, что это было одно из самых совершенных российских вооружений – ракеты Х-101, запущенные самолетами со стороны Каспийского моря. Украинцы уверяют, что часть удалось перехватить, а остальные поразили неназванное промышленное предприятие, где возник «сильный пожар». Позже мэр Борис Филатов дал понять, что это был район Южмаша. Судя по тому, что спустя некоторое время из Днепропетровска стали сообщать о повторных взрывах, на территории завода находились военные цели, возможно, боеприпасы.





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Из Украины, традиционно, звучат проклятия в адрес России: «Руки трясутся от ненависти. Мы все вернем тварям. Пусть не сомневаются», – грозит украинская телеведущая Наташа Влащенко.

А бывший бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского рейдер Геннадий Корбан пригрозил Владимиру Путину «еврейским Вуду» – проклятием «Пульса де-нура»:

Российский публицист Егор Холмогоров считает, что ракетные удары по украинским тылам должны продолжаться ежедневно и систематически – пока население не поймёт, что пропаганда власти врёт, обещая скорую победу над Россией при помощи западного оружия.

«Каждый день. Так должно быть каждый день. Каждый украинец должен проклясть день, когда Зеленский получил в свои руки хаймарсы и топоры», – комментирует Холмогоров.

Интересно также, что за несколько часов до ракетного удара днепропетровский мэр Филатов отрапортовал о прибытии в город «национального героя США» – инструктора-спецназовца Тима Кеннеди:

«Приехал в гости. Поддержать нас. И пацанов на «нуле» тоже… Есть огромное количество правильных и очень серьёзных людей, которые готовы нам помогать. Обладающих знаниями, связями и ресурсами. Которые верят в Украину и в нашу Перемогу», – разглагольствовал Филатов, получивший автограф от американца.

А политолог Сергей Марков обращает внимание, что днем Владимир Путин проводил заседание Совбеза.

«Возможны важные решения. Власти США строго рекомендовали всем гражданам США немедленно покинуть территорию Украины. Ожидают ударов по центрам принятия решений. Ведь именно там сидят граждане США», – напомнил Марков.