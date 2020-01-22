В Киеве суд над боевиком, обливавшим мочой репортеров, обернулся новой травлей журналиста

22.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киевском Апелляционном суде прошло рассмотрение апелляций сторон по делу напавшего на журналистов националиста, экс-боевика «АТО» Виталия Регора (он также получил известность после нападения 9 мая на девочку с Георгиевской лентой и ее мать).

Видеозапись судебного заседания опубликовал на своём YouTube-канале украинский блогер Виталий Золкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Обвиняющая сторона требовала изменения меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, в то время как адвокат подсудимого убеждал суд в невиновности националиста.

После того, как коллегия судей выслушала аргументы сторон и удалилась для принятия решения, присутствующие в зале националисты начали словесные издевательства над потерпевшим журналистом Дмитрием Кучером, задавая ему провокационные вопросы и отпуская оскорбительные замечания.

«Пан Кучер, а вы можете прокомментировать, какие запугивания и обиды, о каких вспоминал пан следователь, в какой форме они происходили – в сухой или жидкой?

Какой нормальный человек вообще может отличить жидкость как мочу, если он не привык её пить и смаковать? Дружок, скажи пожалуйста, как ты отличаешь жидкость как мочу ещё до того, как проведена экспертиза?» –издевались националисты, однако истец оставил провокации без реакции.

В свою очередь, Виталий Золкин задал подсудимому Виталию Регору вопрос о том, правда ли его также облили мочой. Однако националист начал все обвинения отрицать, заявив, что его якобы хотели зарезать «титушки Шария», а на помощь он звал не маму, а полицию.

«Меня ничем не обливали. Я позвал работников полиции. Никакой жидкости не было. Я звал полицию, потому что на меня напали с ножом», – ответил радикал.

Однако продолжить интервью блогер не успел – в разговор вмешались другие националисты, начавшие отвечать вместо подсудимого, и всячески провоцировать словесную перепалку.

После чего вернувшиеся в зал заседания судьи зачитали своё решение. Апелляционные жалобы следователя были удовлетворены частично, подсудимый Виталий Золкин был помещён под круглосуточный домашний арест сроком до 25 февраля 2020 года.