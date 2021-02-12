Украинского нациста дважды послали в психбольницу в прямом эфире

12.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинских журналистов, которые являются «агентами Кремля», нужно сажать в тюрьму или депортировать из страны.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил экс-депутат, член запрещенной в РФ ВО «Свобода», нацист Игорь Мирошниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пропагандистов из закрытых телеканалов «112 Украина», «Zik» и «News One» ждёт светлое будущее, потому что СБУ не занимается расследованием преступлений против государства Украина и не зачищает информационное пространство от агентов Кремля.

Поэтому необходимо предавать публичной обструкции журналистов, до тех пор, пока последний агент Кремля и путинский пропагандист не будет посажен в тюрьму или депортирован за предел Украины», – призвал Мирошниченко.

В свою очередь позвонивший в студию телезритель из Бердянска отметил, что Игорь Мирошниченко вместе с другими нацистами должны пройти освидетельствование в психбольнице или сидеть в тюрьме.

«Стерненко должен сидеть в тюрьме, а этот Мирошниченко вместе с Черновол, жалко, что закрыли психиатрические больницы, потому что нужно, чтобы их там освидетельствовали. С Мирошниченко вообще нельзя разговаривать», – сказал он.

Следом поступил звонок из Харькова, и назвавшийся Борисом Анатольевичем телезритель также подчеркнул, что Мирошниченко – психически нездоровый человек.

«Что касается Мирошниченко: если помните, несколько лет назад он в прямом эфире избивал телевизионного режиссёра. Это человек, который никогда и никому не даёт высказаться, всех перебивает. Он психически нездоровый человек», – заключил житель Харькова.

Напомним, ранее нацист Корчинский заявил, что необходимо не только оказывать давление на журналистов, но и лишить их закона, защищающего их профессиональную деятельность, чтобы власти было легче их задушить.