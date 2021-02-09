Украинский нацист потребовал отменить статью, защищающую журналистов

09.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Необходимо не только оказывать давление на журналистов, но и лишить их закона, защищающего их профессиональную деятельность, чтобы власти было легче их задушить.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил боевик-националист, бывший лидер запрещенной в РФ УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время акций против телеканалов «Наш», «Интер», и других ватных телеканалов, мы заметили удивительную вещь – полиция до сих пор наивно заводит уголовные дела за препятствование деятельности журналистов. У нас, оказывается, есть такая уголовная статья, и уже есть ряд дел по этой статье!

Почему существование этой статьи – кощунство? Потому что это неравенство и дискриминация. Иными словами, моей деятельности можно препятствовать с большей безопасностью, чем деятельности журналистов.

Эта статья незамедлительно должна быть удалена, а до этого полиция должна говорить: «А ты докажи, что ты журналист, предоставь удостоверение журналиста «New York Times», выданное в 1929 году, когда ещё существовала объективная журналистика. А то, что у тебя удостоверение журналиста телеканала «Наш» – это гонево, ты никакой не журналист, а просто вражеский пропагандист», – заявил он.

Также нацист призвал отказаться от посещения оппозиционных телеканалов, потому что это будет означать «работу на оккупанта».

«Я призываю всех, если мы боремся, не ходить в эфиры телеканалов медиа-холдинга Медведчука. Вы на них ходили, и эта тактика себя не оправдала. Эти телеканалы всё равно остались пропагандистскими телеканалами оккупантов, ваше присутствие там ничего не дало для национального дела или для демократии.

Ваше присутствие позволило им говорить про объективность: «Смотрите, у нас и те в эфире, и те». Это сделало их пропаганду более качественной, и сейчас вы помогаете другим ватным телеканалам представлять себя как объективных журналистов для того, чтобы власти было тяжелее их придушить», – рассуждает Корчинский

Напомним, ранее в Киеве заявили, что история с прекращением вещания на Украине оппозиционных телеканалов – свидетельство того, что у Владимира Зеленского сдают нервы на фоне сообщений о падении рейтинга его партии, а также угрозы массовых протестов из-за роста тарифов.