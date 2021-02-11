«Отсидеться не получится». Украинским медиа обещают продолжение репрессий

11.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Преследования журналистов и закрытия неугодных СМИ на Украине не только продолжатся, но и приобретут эффект снежного кома.

Об этом на пресс-конференции в Киеве говорили сотрудники закрытых властями украинских телеканалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может свобода слова в какой-то форме для власти есть, но у нас начала процветать цензура. Цензура была поддержана определенным кругом журналистов, которые тоже зависят, как я понимаю от власти или от людей, которых называют олигархами или приближенными к власти. Соответственно, они не проявляют особой солидарности с нами. Но я хочу им напомнить, что сегодня мы, а завтра они», – заявил ведущий телеканала «NewsOne» Виталий Дикий.

Присутствующие сразу же вспомнили закрытый телеканал КРТ и события вокруг украинского холдинга «Вести».

«Для меня важно, чтобы журналисты, которые работают на телеканале «Наш», понимали всю ответственность процесса, что следующими могут быть они, – сказала модератор конференции, руководитель ИА «Голос UA» Оксана Ващенко. – По поводу них Герасимюк (председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания – ред.) уже сказала, что подали в суд, готовьтесь».

«Билецкий открыто говорил во время перерыва на «Свободе слова», что «Наш» – это следующий телеканал, открыто говорил», – добавила ведущая телеканала «112» Юлия Колтак.

В свою очередь корреспондент «ZIK» Андрей Лащ обратился к коллегами с украинских телеканалов и предупредил, что «отсидеться не удастся».

«После публикации расстрельных списков наших журналистов и не только журналистов, работников наших каналов, они уже приступили к созданию списков сотрудников телеканала «Наш» и, в частности телеканала «Интер». Поэтому, если кто-то думал, что отмолчится, отсидится, и два месяца посидят и перестанут, – нет», – заверил Лащ.

«Это будет иметь эффект снежного кома, или сработает принцип домино», – добавил Виталий Дикий.

«Вот эти все истории, связанные со «списками Стерненко», с «Нацкорпусом», с С-14, где бы ни появлялись ваши камеры и ваши коллеги, ваши журналисты, реально всё грозит даже физической расправой», – сказала Ващенко.

Также она пожаловалась, что бывшие медийщики, ставшие «Слугами народа», с особым цинизмом плюнули на журналистскую солидарность.

«Более того, когда я ходила на заседание Комитета, и там рассматривался вопрос по «Голосу», то первым вопросом был по поводу нападения на корреспондента «NewsOne». Скажу вам откровенно, оно не было воспринято членами комитета, которые представляют фракцию «Слуги народа», адекватно. Депутаты, которые в прошлом были журналистами, говорили, что «вы готовьтесь рисковать». Так вот, риски по отношению к нашей профессии – это вообще, о чем тут говорить», – рассказала она.

Опальные медийщики вспомнили убитого весной 2015 года украинского писателя и журналиста Олеся Бузину

«Вы же не забывайте с Бузиной, расследование, которое не закончено, и никто не несет ответственность, «покарання» за это, понимаете? И случаев достаточно много в Украине», – напомнила Ващенко.

«Подозреваемые в убийстве Бузины поддерживают Зеленского в введении санкций, закрытии телеканалов и создании расстрельных списков», – добавила Юлия Колтак.

Также сотрудники телеканалов вспомнили и взорванного летом 2016 года в Киеве журналиста Павла Шеремета.

«Тоже факт парадоксальный, я помню, когда знаковая была пресс-конференция знаковая по делу Шеремета, где принял участие непонятно по какой причине президент Украины и рассказывал, что есть доказательная база, но она тоже является достаточно секретной. Почему-то», – напомнил Виталий Дикий.

«Но, как оказалось, всё на своих местах, и особых подвижек в этом нет. Многие говорят, что она (доказательная база – ред.) перешла в фазу довольно сложных ситуаций. Так что, ни одно, по-моему , громкое дело по журналистам так и до конца не было доведено, до ума, до вердикта суда», – заключил телеведущий.