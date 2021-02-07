Украинского солдата подстрелили за попытку перейти на сторону ЛНР

07.02.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

Военнослужащие ВСУ открыли огонь и ранили в «мягкие ткани в области таза» своего сослуживца, который, устав от побоев со стороны командира, попытался тайно пересечь линию фронта и перейти на сторону ЛНР.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Командование ВСУ продолжает цинично скрывать свои небоевые потери, пытаясь уйти от ответственности за ранение своих подчиненных, и представлять их как полученные в результате обстрела с наших позиций, обвинения НМ ЛНР в нарушениях достигнутых договоренностей.

Так, нам стало известно, что рядовой Головко, доведенный до отчаяния от постоянных издевательств со стороны командного состава и сослуживцев, принял решение последовать примеру военнослужащего 1 отбр рядового Тараненко и перейти на сторону Народной милиции.

Выждав время и воспользовавшись бесконтрольностью, Головко пополз в сторону позиций НМ ЛНР. Через некоторое время военнослужащий был обнаружен наблюдателем 3 батальона 92 омбр в районе населённого пункта Новозвановка, и по указанию старшего на посту было принято решение открыть огонь в сторону Головко и не допустить случая его перехода. В результате стрельбы военнослужащий получил ранение мягких тканей в области таза», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что непосредственный командир подстреленного всушника попытался скрыть от командования данный инцидент, и, как следствие, никакого расследования начато не было.

«В связи с нахождением в зоне «ООС» командующего Хомчака и опасением за свою дальнейшую карьеру, командиром роты было принято решение представить данный факт как ранение в результате обстрела с позиций НМ ЛНР. Военнослужащему под угрозой физической расправы его родственников приказали озвучивать версию обстрела и забыть свою попытку перехода. На данный момент военнослужащий находиться в госпитале города Часов Яр.

Примечателен тот факт, что комиссия, которая находиться с проверками в зоне «ООС», разбирательств по данному факту не проводила, отсиживаясь в кабинетах штабов, поверив представленному объяснению», – резюмировали защитники Донбасса.

Напомним, ранее перешедший на сторону республики солдат 1-й ОТБР ВСУ Тараненко Анатолий рассказал о творящемся в рядах ВСУ беспределе.