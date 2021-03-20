Украинскую армию обманули с зарплатами «как в НАТО»

20.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Последнее существенное повышение заработной платы украинских военнослужащих было еще в позапрошлом году.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал «Український тиждень», напомнивший, что во время избирательной кампании нынешний президент Украины Владимир Зеленский обещал ВСУ зарплаты «как в НАТО».

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«Однако за почти два года президентства Зеленского даже экономическая составляющая поддержки армии не изменилась так кардинально, как обещали. Бюджет на армию не уменьшили, и президент неоднократно публично заявлял, что никогда такого не допустит. Но «натовских зарплат» бойцы на передовой так и не увидели: последнее ощутимое повышение зарплаты произошло еще в мае 2019 года», – отмечается в публикации.

Кроме того, парламент Украины с октября 2019 года до сих пор не приняли проект изменений в закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, который в числе прочего предусматривает увеличение размера окладов, возвращение дополнительных отпусков и так далее.

«В то же время отменили предоставление материальной помощи военнослужащему при свадьбе и рождении ребенка – в полном объеме (в размере заработной платы) помощь можно получить только из-за неизлечимой болезни или смерти близкого родственника», – пишет издание.

По мнению автора, в действиях президента относительно ВСУ «до сих пор преобладает удобный популизм и желание сделать что-то «быстро и просто».

«Несмотря на неоднократные попытки Зеленского определиться с военной доктриной, его стратегия, планы «В» или «С» на случай военной агрессии до сих пор остаются неясными», – резюмирует журнал.

Как сообщал «ПолитНавигатор», визит Зеленского на линию фронта обернулся грандиозным скандалом.

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