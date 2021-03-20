Подпишись на рассылку
20.03.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина, Финансы
Просмотров:

Украинскую армию обманули с зарплатами «как в НАТО»

Новости Украины

Последнее существенное повышение заработной платы украинских военнослужащих было еще в позапрошлом году.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал «Український тиждень», напомнивший, что во время избирательной кампании нынешний президент Украины Владимир Зеленский обещал ВСУ зарплаты «как в НАТО».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Однако за почти два года президентства Зеленского даже экономическая составляющая поддержки армии не изменилась так кардинально, как обещали. Бюджет на армию не уменьшили, и президент неоднократно публично заявлял, что никогда такого не допустит. Но «натовских зарплат» бойцы на передовой так и не увидели: последнее ощутимое повышение зарплаты произошло еще в мае 2019 года», – отмечается в публикации.

Кроме того, парламент Украины с октября 2019 года до сих пор не приняли проект изменений в закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, который в числе прочего предусматривает увеличение размера окладов, возвращение дополнительных отпусков и так далее.

«В то же время отменили предоставление материальной помощи военнослужащему при свадьбе и рождении ребенка – в полном объеме (в размере заработной платы) помощь можно получить только из-за неизлечимой болезни или смерти близкого родственника», – пишет издание.

По мнению автора, в действиях президента относительно ВСУ «до сих пор преобладает удобный популизм и желание сделать что-то «быстро и просто».

«Несмотря на неоднократные попытки Зеленского определиться с военной доктриной, его стратегия, планы «В» или «С» на случай военной агрессии до сих пор остаются неясными», – резюмирует журнал.

Как сообщал «ПолитНавигатор», визит Зеленского на линию фронта обернулся грандиозным скандалом.


Читайте также: Зеленский боится, что «северный ветер» отбросит ВСУ за Харьков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть