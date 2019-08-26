Украину будут принуждать к миру в «нормандском формате» – киевский журнал

26.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Возобновление переговоров в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция и Украина) чревато для Киева выдвижением условий, которые выгодны Кремлю.

Об этом пишет журнал «Український тиждень», отмечающий, что обещания «освободить украинцев из российского плена» и «завершить войну были едва ли не основными в предвыборной риторике нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В интервью журналистам он заявил, что готов договариваться «хоть с чертом». Однако, как показывает практика предыдущих лет, договоренности с Россией большей частью сомнительные и выгодные прежде всего ей самой. Поэтому если очередная встреча в «нормандском формате» состоится, то надо быть готовыми к тому, что Украина потенциально «будут принуждать» к миру на нужных для Кремля условиях. Несмотря на то что именно она в этой ситуации является жертвой российской агрессии», – приходит к выводу издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров.

В то же время лидеры России, Германии и Франции не увидели смысла в такого рода встрече.