Украину хотят переименовать в Русь, чтобы отобрать у РФ Новгород

23.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

После того, как Украина поменяет название, добавив к нему слово «Русь», жители многих регионов России якобы захотят стать частью новой страны.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka Online» заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Украины есть претензии на возвращения Кубани, если Русь-Украина будет восстановлена. Плюс к нам должны вернуться Брянская Стародубщина, а также Воронежская, Курская, Белгородская, Смоленская и Новгородская области – это всё наши территории.

На этих территориях будет проведено народное волеизъявление, когда народ захочет вступить в восстановленную Русь-Украину как новый геополитический мировой проект», – отметил он.

Напомним, ранее один из руководителей «Нацкорпуса» Сергей Коротких заявил, что украинские националисты рассчитывают на распад России после ухода Владимира Путина с президентского поста – в этом случае у Киева появляется шанс на захват не только Донбасса и Крыма, но и других субъектов федерации.

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