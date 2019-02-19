Украину стерли ластиком – Червоненко

19.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Майдан и министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян лишили Украину доходов в размере 30 миллиардов долларов в год.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вы знаете, сколько транзит мог давать стране? По расчётам, согласно концепции развития Шёлкового пути, если бы этого всего не было, то к 2024 году транзит мог бы приносить Украине 30 миллиардов долларов в год, хотя раньше давал пять с половиной миллиардов», – отметил он.

Однако, по мнению Евгения Червоненко, Украина осталась в стороне от прибыльного бизнеса не только по из-за Майдана, но также и из-за безответственных чиновников.

«Но вы знаете, что в Париже была целая конференция по Шёлковому пути? Вы думаете, кто-то из них (украинских политиков – прим. ред.) поехал? Ну как это, не поехать туда?! Нас взяли и вытерли ластиком. Зато у нас министр выходит, и, ни за что не отвечая, не построив и будки в своей стране, говорит о гиперлупе», – резюмировал экс-министр.

Напомним, ранее экс-депутатом Верховной Рады Алексеем Журавко были опубликованы очередные доказательства провальной работы министра транспорта Украины Владимира Омеляна, который войдет в историю не благодаря достижениям в отрасли, а как инициатор разрыва сообщения с Россией и автор идиотских заявлений об украинской Кубани, а также конфискации Крымского моста.