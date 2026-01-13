Взятый киевским режимом курс на позиционирование себя как анти-России ведет Украину к историческому поражению.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом.

Он считает, что Украину в нынешней ситуации может спасти лишь резкая смена внутриполитического курса.

«Но первое, история настолько дискредитирована, что нужно годик доказывать, что курс переменился. Во-вторых, Зеленский не в состоянии переменить этот курс. Он заложник сложившейся политики, которую он провел, и перемены ни к чему не приведут», – сказал экс-советник ОП.

По его словам, кого ни ставь на высокие украинские должности – ситуацию уже не спасти.

«Этот поезд едет в пропасть. Вариантов нет. Просто их нет, всё. Они есть чисто теоретически, гипотетически, технически их не существует. Поэтому Зеленский едет и дружно везёт Украину в стеночку, а за стеночкой – пропасть. А чем это кончится? Как долго будем падать? И самое главное, что будет после этого, мы всё увидим. Сейчас трудно это сказать.

В любом случае точно можно сказать, что продолжение внешнеполитического проекта Анти-Россия и внутриполитического монокультурного этнонационализма – от Украины не оставит камня на камне и приведёт не к политическому, а историческому поражению. В короткие сроки – 5-7 лет – я думаю, вопрос будет закрыт», – прогнозирует Арестович.