Украину ждут массовые инциденты с «больными войной» фронтовиками – офицер ГУР
Украину ждут массовые явления, подобные подрыву гранат в здании сельсовета на Закарпатье, которое произошло на прошлой неделе.
Об этом в интервью пропагандирующей ненависть к России украинской телеведущей Наталье Мосейчук заявил офицер ГУР МО Украины Вадим Пилигрим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я вам скажу – это еще не вернулись у нас много бойцов с фронта. Потому что это будет очень, в разы будет хуже. Я не говорю, что все будут кидать гранаты – нет, но обостренное чувство справедливости, оно очень сильное. Ты приходишь и не понимаешь, почему так. Нация уже больная наша, войной больная, эта побочка всегда есть, и лечиться тут нужно.
С этим ничего не делается, реабилитация массовая не проводится, как должно», – заявил Пилигрим.
Напомним, бросившим боевые гранаты на заседании сельсовета в Закарпатье был депутат Сергей Батрин от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Выяснилось, что депутат выступал против начисления премии местному руководству, называя это недопустимым во время войны, но протесты игнорировали, после чего Батрин вернулся в зал уже с «аргументом» в виде боеприпасов, которые и привёл в действие.
Спасибо!
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