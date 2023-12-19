Украину ждут массовые явления, подобные подрыву гранат в здании сельсовета на Закарпатье, которое произошло на прошлой неделе.

Об этом в интервью пропагандирующей ненависть к России украинской телеведущей Наталье Мосейчук заявил офицер ГУР МО Украины Вадим Пилигрим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вам скажу – это еще не вернулись у нас много бойцов с фронта. Потому что это будет очень, в разы будет хуже. Я не говорю, что все будут кидать гранаты – нет, но обостренное чувство справедливости, оно очень сильное. Ты приходишь и не понимаешь, почему так. Нация уже больная наша, войной больная, эта побочка всегда есть, и лечиться тут нужно.

С этим ничего не делается, реабилитация массовая не проводится, как должно», – заявил Пилигрим.