К концу четвертого года боевых действий на Зе-режим обозлены как солдаты на передовой, так и население в тылу, страдающее от отсутствия света в условиях холодов.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявила депутат Верховной рады, изгнанная из президентской фракции «Слуга народа», Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

