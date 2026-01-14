Укро-депутат: У нас катастрофа, люди обозлены на Зе – в тылу и на фронте
К концу четвертого года боевых действий на Зе-режим обозлены как солдаты на передовой, так и население в тылу, страдающее от отсутствия света в условиях холодов.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявила депутат Верховной рады, изгнанная из президентской фракции «Слуга народа», Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У нас полный развал в стране. Мы видим энергетическую ситуацию, мы видим, что все сидят в холоде, все сидят без электричества. Мы не готовы были к таким вызовам, хотя уже полномасштабная война у нас скоро пятый год пойдет.
И, как оказалось, наверное, даже нет решений, как из этого кризиса выйти, потому что мы видим, что нет каких-то ключевых кадровых назначений, есть перестановка с места на место тех игроков, которые и так уже давно в Кабмине…
Нам нужно пересмотреть подходы, потому что, если мы этого не сделаем, – первое, у нас сыплется фронт. Посмотрите, что происходит, сколько скандалов на линии фронта, когда люди не хотят идти воевать и просто массово покидают позиции.
Второе – мы столкнемся с тем, что люди в какой-то момент могут настолько обозлиться, что их реакция на все происходящее может привести к глобальной катастрофе внутри страны», – заявила Скороход.
